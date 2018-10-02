القصة الكاملة لتسمم 37 تلميذا بالدقهلية.. والقبض على 6 بائعين متجولين

استقبل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، على مدار يومين 37 تلميذا من مدرسة ميت سويد الابتدائية، أصيبوا بنزلة معوية حادة، إثر تناولهم أطعمة من الباعة الجائلين خارج المدرسة.

وظهرت الإصابت بعدد 3 تلاميذ وصلوا إلى المستشفى مساء أمس الإثنين، فيما انخفض عدد الحضور للمدرسة بشكل كبير في صباح الثلاثاء بعد إصابة التلاميذ في منازلهم بارتفاع في درجات الحرارة والقئ والإسهال، وهو ما جعل الأهالي ينقلون أبنائهم بطريقتهم إلى المستشفى للعلاج.

وأجمع معظم التلاميذ المصابين أنهم اشتروا "ترمس" حال خروجهم من من المدرسة، من إحدى السيدات في الشارع خارج المدرسة، وتراوحت أعمال التلاميذ من 7 إلى 11عاما.

قال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه بعد انتهاء اليوم الدراسي، أمس الإثنين اشترى بعض الطلبه "ترمس" من سيدة خارج المدرسة وبعد وصولهم المنزل شعروا بالتعب مساءً، وجرى نقلهم للمستشفى مع أولياء أمورهم للاطمئنان عليهم، كما شعر بعض التلاميذ اليوم الثلاثاء، بألم في البطن، وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس للاطمئنان عليهم وجميعهم حالاتهم مستقرة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريح صحفي، أنه كلف وليد محي الدين، مدير إدارة أمن المديرية التنسيق مع مجلس المدينة والشرطه لاتخاذ اللازم لمنع تواجد الباعة الجائلين منعا باتا، أمام المدارس حفاظًا على صحة ابنائنا الطلاب.

وأعلنت مديرية الصحة، أنه فور استقبال الحالات بمستشفى دكرنس العام، جرى عمل الإسعافات الأولية للحالات، وأخذ عينات من غسيل المعدة وكذلك الترجيع، وإرسال العينات إلى معامل المديرية ومعامل الوزارة.

وانتقلت قيادات مديرية الصحة، والإدارة العامة للطب الوقائي وفريق الإنتشار السريع، وفريق مراقبة الأغذية وصحة البيئة، وجرى أخذ عينات من المواد الغذائية، ومصادر المياه من المدرسة لإرسالها للمعامل.

وأوضحت إدارة المستشفى، في بيان صحفي، أن جميع الحالات مستقرة وأن معظم الحالات بسيطة ومن المتوقع تحسن الحالات تماما مساء اليوم الثلاثاء، أو صباح غدا الأربعاء.

وفي سياق متصل شن مركز شرطة بني عبيد بالتعاون مع الصحة والتموين، حملة تمكن خلالها من ضبط 6 باعة جائلين من أمام المدرسة منهم بائعة للترمس وأخرين للأيس كريم والحلويات، وجرى التحفظ على المضبوطات بحوزتهم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.