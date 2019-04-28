قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد (للأقباط الأرثوذوكس) وخلال زيارته لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بشارع مراد بمدينة الجيزة، حيث كان في استقباله الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها.

أبدى الحضور سعادتهم لحرص قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية مشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات الدينية، كما بادلوهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان الكريم.

رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب ووفد من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالجيزة.