مُخرج "زلزال" عن أزمته مع مؤلف العمل: "لا أعلم عنها شيئا"

علق إبراهيم فخر، مُخرج مسلسل "زلزال"، على انسحاب مؤلف العمل الكاتب عبدالرحيم كمال، من المسلسل وتبرأه منه، قائلًا إنه "لا يعلم أي شيء عن تفاصيل هذه الأزمة".

وقال "فخر" لـ"الوطن"، إنه مشغولًا طوال الوقت بتصوير المُشاهد المُتبقية من المسلسل"، مضيفًا: "نُسابق الزمن من أجل انتهاء العمل، بشكلٍ يليق بالجمهور، وظهوره على مستوى عالٍ من الاحترافية".

وأكد مُخرج مسلسل "زلزال"، أنه لم يتلق أي اتصالات من قِبل نقابة السينمائيين، أو الشركة المُنتجة، أو عبدالرحيم كمال نفسه، بشأن هذه الأزمة، ولا يقف على تفاصيلها.

وكان الكاتب عبدالرحيم كمال، مؤلف مسلسل "زلزال"، قد تقدم بشكوى ضد مخرج العمل إبراهيم فخر الدين، إلى نقابة السينمائيين، قال فيها: "السيد نقيب السينمائيين تحية طيبة وبعد، أتقدم إليكم أنا السيناريست عبدالرحيم كمال عضو النقابة (رقم 5156) بشكوى تجاه المخرج إبراهيم فخر، الذي تجاوز كل أعراف المهنة وأخلاقياتها ومهنيتها وقام بتجاهل خمسة عشر حلقة مكتوبة ومسلمة للشركة المنتجة بعد الموافقة عليها من قبله، واستبدالها بكتابة من عنده دون الرجوع للمؤلف، وذلك بعد أن وجهت إليه الشركة المنتجة أكثر من تحذير بالإقلاع عن فعل ذلك، وكتب تعهدا على نفسه لدى الشركة بعدم التدخل في الكتابة دون الرجوع إلي".

وتابع: "لكنه واصل تجاوزاته التي بلغت كتابة حلقات كاملة، وخلق خطوط وشخصيات غيرت أصل القصة وجوهرها ومسارها وهدفها ونهايتها دون الرجوع إلي، وأنا المؤلف وفقا للقانون وبنص القانون: المؤلف هو صاحب الحق الوحيد في مصنفه الفني ولا يجوز لغيره الحذف أو الإضافة، لا مخرج ولا ممثل ولا حتى الرقابة، وقام بتصوير تلك المشاهد التي كتبها ليضعنا أمام الأمر الواقع في سابقة خطيرة".