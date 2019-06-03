قال الدكتور طاق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ بعض الطلاب كانوا يعتمدون على حفظ بعض النماذج من النظام القديم والإدلاء به في الامتحانات، موضحا أنّ الوزارة تحاول تغيير هذا الاتجاه من أجل مصلحة الطلاب، وهناك من يحارب هذا النظام من الداخل والخارج.

وأضاف "شوقي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن في مقر الوزارة، أنّ "الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث كثيرًا عن اهتمامه بالأولاد صحيًا وتعليميًا، والقرار والاختيار يعود للأسر المصرية، هل تريدون أنّ نتحمل من أجل تعليم الأولاد أو الاستسلام".

وزاد وزير التعليم: "طلبنا من المؤسسات الكبرى تأليف مناهج إضافية للصف الأول الثانوي، إذ أنّ كتاب الحكومة لم يعد كافيا للطلاب، وهناك الكثير من الأفكار موجودة في الخطة ولها توقيت لبدء تنفيذها".