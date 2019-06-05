قال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم تفريغ قرابة الـ10 أطنان غاز من حمولة السيارة المُحملة بتنك والتي تحمل 50 طن غاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرى بر بحري.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، إنه يُجرى تفريغ حمولة السيارة بحذر في تنكات أرسلتها وزارة البترول بدقة شديدة عن طريق فريق فني متخصص وأوناش متعددة، حتى لا يحدث انفجار يؤدي إلى وقوع خسائر، حيث يُجرى سحب كمية من التنك حتى يتم إرجاعه لسحب الغاز بحذر حتى لا ينفجر، مشيراً إلى أن عملية تفريغ الغاز ليست بالسهلة.

ومن المقرر أن تقوم معدات المنطقة الشمالية العسكرية ووزارة البترول ستبدأ في رفع سيارة مُحملة بتنك يحمل 50 طن غاز سائل عقب الانتهاء من التفريغ.

ووصلت عدد من الأوناش إلى مكان انقلاب السيارة، فضلا عن تزويد الإنارة لسرعة رفع السيارة، كما تم الدفع بعدد من معدات محافظة كفر الشيخ، كما تواجدت قيادات كفر الشيخ على رأسها المحافظ اللواء إسماعيل عبدالحميد طه، ومدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وحركت وزارة البترول تنكا، لتفريغ حمولة التنك المنقلب، فضلا عن وصول أوناش لرفعه، مشيرا إلى تحرك فرق مرورية لتسيير حركة الطريق الدولي، كما حركت المنطقة الشمالية العسكرية، ونشا بحمولة 110 أطنان وآخر بحمولة 80 طنا وآخر بحمولة 40 طنا، إلى موقع انقلاب سيارة مُحملة بتنك جاز سائل.

وأكدالدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على التواصل مع وزارة البترول، التي حركت تنكا آخر، لتفريغ السيارة المقلوبة من حمولة الغاز، فيما حركت الشركة التي تتبعها السيارة تنكا آخر.

وانقلبت سيارة مُحملة بتنك جاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنغ تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي أمام قرى بر بحري.

وذكر مصدر مسؤول أن السيارة كانت في طريقها من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز ببلطيم وانقلبت، وتم الدفع بعدد من الأوناش وتنك احتياطى، لتفريغ حمولة التنك المنقلب.