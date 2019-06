يستعد الممثل الإنجليزي هنري كافيل، لتقديم شخصية شارلوك هولمز، في فيلم بعنوان "Enola Holmes" وتشاركه البطولة الممثلة ميلي بوبي براون، والفيلم مأخوذ عن سلسلة "The Enola Holmes Mysteries"، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

ويتتبع الفيلم حياة الشقيقين مايكروفت وشارلوك هولمز، وشقيقتهما الأصغر سنا إينولا، التي تلعب هيلينا بونهام كارتر دور والدتها، بينما يتولى هاري برادبير إخراج الفيلم ويعمل جاك ثورن على سيناريو الفيلم.

بدأت سلسلة الكتب بعنوان "The Case of the Missing Marquess"، عام 2006، وتتضمن ست روايات تدور حول الألغاز التي حققت فيها إينولا، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم خلال الصيف الحالي.