واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حملاتهم التوعوية بمناسك الحج في مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لاستقبال أفواج الحجاج قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم؛ حيث تم توزيع وعاظ الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبيل السفر إلى الأراضي المقدسة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم.

وقال مجمع البحوث الإسلامية في بيان له، اليوم الاثنين، إن تنظيم تلك القوافل يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالتواصل المباشر مع الحجاج قبل السفر واستخدام الأساليب الميسرة في توضيح وشرح المناسك لهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن وعاظ الأزهر الشريف حريصون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، خاصةً في ظل ازدياد أعداد الحجاج كل عام، مما يتطلب الاهتمام بواقع الناس في الحج وتجنب التشدد في فهم النصوص، وضرورة إدراك روح الشريعة ومقاصدها في الحفاظ على النفوس.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات أن التوعية التي يعقدها المجمع في المطارات والموانئ المختلفة بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر تشهد قبولًا وتفاعلًا كبيرًا من جانب حجاج بيت الله الحرام للتعرف على كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة.

وأشارت "شاهين" إلى أنها تواجدت داخل صالات الاستقبال بمطار القاهرة للتعرف على ردود أفعال الحجاج تجاه الخدمة المقدمة لهم، ومؤكدة أن الجميع يعمل في خدمتهم سواء على مستوى قوافل الأزهر المتواجدة بشكل يومي أم على مستوى التعاون من جانب سلطات المطار بإشراف اللواء أشرف أحمد حافظ المدير التنفيذي لمبنى الرحلات الموسمية.

وقال المجمع في البيان: "على نفس المستوى لا يقتصر المجمع على التواصل المباشر مع الحجاج، وإنما يتيح التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الهدف وتوعية أكبر قدر من الناس بهذه المناسك؛ حيث تتنوع الجهود المبذولة لتناسب الاختلاف الثقافي للجمهور، سواء على المستوى المحلي أم على المستوى العالمي من خلال شروح مبسطة لهذه المناسك باللغتين العربية والإنجليزية".