في جلسة خاصة.. "إداري المنصورة" يؤجل جلسة "طالبة الـ7%" لـ17 أغسطس

نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم، في جلسة خاصة الطعن رقم 22868 لسنة 41ق ضد وزير التربية والتعليم، من الطالبة سمر السيد علي عبد ربه، من قرية طنبارة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتي حصلت على 29 درجة من 410 درجة في الثانوية العامة بنسبة 7%، والتي طعنت على صحة نتيجتها.

وقرر المستشار خيري عبدالسلام عمارة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 17 أغسطس الجاري لتقدم وزارة التربية والتعليم أصول أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة، والمستندات، والمذكرات.

وطالب أحمد علي جمال الدين، المحامي- وكيل الطالبة، خلال الجلسة، بندب لجنة من مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، قسم أبحاث التزييف والتزوير، لاستكتاب الطالبة، لمضاهاة خطها مع الخط المدرج بكراسات الإجابة طبقا للأصول الفنية المتبعة، لبيان عما إذا كانت كراسات الإجابة تخصها من عدمه، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الطالبة في جميع مواد امتحانات الشهاده الثانوية العامة للعام الدراسة 2019 علمي علوم، النظام الحديث، مع إلزام الجهة الإدارية بتقديم كراسات الإجابة خاصة الطالبة وإعلان نتيجه طبقا لما يظهر من درجات في الكراسات.

وقال جمال الدين لـ"الوطن" إن رئيس المحكمة، أكد خلال الجلسة لوكيل هيئة قضايا الدولة الحاضر نائبا عن وزير التربية والتعليم، أن ما حصلت عليه الطالبة "نسبة شاذة جدا"، وأنها بمجرد حضورها الامتحانات تحصل على نسبة أعلى من تلك النسبة.

وأضاف، أن الطالبة متفوقة دراسيا في جميع مراحل حياتها التعليمية، وما يؤكد ذلك شهادات السنوات الدراسية السابقة، وأنها دائما كانت من بين الأوائل في مدرستها، كما أنها حضرت جميع الامتحانات ولم يحرر لها محضر واحد بأنها لم تحل الامتحانات، وبالتالي فإنه من المرجح أن الكراسات محل النتيجه غير الكراسات التي سطرت بها الطالبه إجابتها.

يذكر أن ولي أمر الطالبة أقام دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، ورئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، ورئيس كنترول النقل بمدرسة الثانوية بنات إدارة السنبلاوين التعليمية، بصفتهم، للمطالبة بإعلان نتيجتها الحقيقية بعد حصولها على درجات متدنية في الثانوية العامة.