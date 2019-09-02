أعلنت السعودية عن إقلاع طائرتين تحملان مواد إيوائية ومواد طبية إلى السودان تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول، يرافقهما فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأعلن الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على المركز، اليوم، أن الطائرتين هما أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى دولة السودان، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في سقوط أبنية وقطع للطرق وزيادة في منسوب مياه النيل وتشكيل برك من المياه الراكدة، ما نتج عنها تكاثر الأوبئة والحشرات وانتشار مرض الملاريا.

وكشف "الربيعة" أن المساعدات الإغاثية التي أرسلها المركز تشمل ألف خيمة، و6 ألاف بطانية، وألفي بساط، فضلاً عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500سلة غذائية للمحتاجين في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم والنيل الأبيض ونهر النيل.

وأكد الربيعة أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يؤكد الحرص على الشعب السوداني، مبينًا أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.