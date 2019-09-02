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خالد النبوي عن عرض "سينما مصر": يضم فنانين حقيقيين

خالد النبوي عن عرض "سينما مصر": يضم فنانين حقيقيين

البرلمان العربي يطالب هندوراس وناورو بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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مسؤول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم يوميا

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