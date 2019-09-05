قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 565 طن قمامة على مدار 3 أيام بمركز ومدينة المنصورة، مشددا على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات بمختلف أرجاء المحافظة.

وأكدت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة، أنها تابعت أعمال نظافة مدخل قرية "أويش الحجر"، تمهيدا لأعمال إعادة رصف طريق قرية "الناصرة"- مبارك"، والطريق بمنطقة "حوض الزعفران" و"حوض بن زيد" والطريق الدائري.

وأضافت أنه تم رفع الرمال والأتربة من جانبي طريق "المنصورة - السنبلاوين"، ورفع 4 أمتار من الأتربة والرمال، ومتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبي الطريق بطريق "سندوب- أجا"، وكوبري "منية سندوب" العلوي، ورفع 4 أمتار من الرمال والأتربة، ومن جانبي طريق "المنصورة- دمياط الشرقي"، وطريق "المنصورة- دكرنس".

وأشارت إلى تدخل رئاسة المركز لوقف أعمال بناء مخالف للدور الثاني العلوي بعزبة عقل التابعة لقرية تلبانة بالوحدة المحليه بكوم الدربي، والتحفظ على المعدات المستخدمة، ورفع الإشغالات بميدان النور وميدان الشهداء ومدخل قرية "ميت خميس" والطريق الدائري وأسفل كوبرى سندوب بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد وائل الشربيني.