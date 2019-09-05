أكدت المحللة الاقتصادية رانيا يعقوب تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر العملة الأجنبية في مصر.

وقالت رانيا يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ضخ الأجانب المزيد من السيولة النقدية لشراء أدوات الدين العام وتحسن تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس ساهم في توافر العملة الدولارية في مصر، ما أدى الى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ونفت رانيا يعقوب ما تم تداوله عن احتمالية ارتفاع الأسعار بعد قرار إلغاء الدولار الجمركي، مشيرة إلى أن السلع الاستراتيجية متوفرة في مصر، حسبما أكدت وزارة التموين، لافتة إلى أن أسعار السلع التموينية لن ترتفع على المدى القصير والمتوسط.