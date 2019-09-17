وزير سعودي: مستويات إنتاج النفط السعودي ستعود لطبيعتها خلال أسبوعين

أعلن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، أنّ انتاج المملكة من النفط سيعود لمستوياته الطبيعية خلال أسبوعين، بعدما نجحت الرياض في استعادة نصف كمية الإنتاج التي خسرتها إثر الهجمات على أرامكو، مشيرا، إلى أنّ إمدادات النفط للأسواق العالمية عادت إلى ما كانت عليه قبل هجمات السبت بعدما استعانت المملكة بمخزونات احتياطية.

وأوضح بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي في جدة "إليكم بشرى سارة عودة الإمدادات البترولية للأسواق العالمية لما كانت عليه قبل الهجوم"، مضيفا: "تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من 50 بالمئة من الإنتاج"، مضيفا "سيعود الإنتاج إلى ما كان عليه بنهاية سبتمبر الجاري".

وبينما أكّد مسؤول أمريكي أنّ الهجمات التي تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن انطلقت من إيران، تجنّب وزير الطاقة السعودي الذي عين في منصبه هذا الشهر تحديد الجهة التي تقف خلف العملية غير المسبوقة، وقال "لا نعلم من هي الجهة التي تقف خلف الهجوم"، مشدّدا على أن المملكة تسعى للحصول على "دلائل وقرائن بطريقة مهنية وبمعايير دولية متعارف عليها".

وأثارت الهجمات أسئلة بشأن إمكانية تأثيرها على خطة الاكتتاب العام لخمسة بالمئة من أسهم شركة أرامكو، لكن رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة ياسر بن عثمان الرميَّان قال خلال المؤتمر الصحفي أن "الاكتتاب العام مستمر كما هو، ولن نوقف أي شيء".