أكد الإعلامي عمرو أديب، وجود علاقة بين دعوات التظاهر التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية والمقاول الهارب محمد علي، والعملية الإرهابية التي استهدفت كمين بسيناء، أمس، الجمعة.

وقال "أديب": "لو قلت مفيش علاقة تبقى ضرير القلب والعقل، بيكرهوا الجيش والدولة، عاوزينها سويقة وجماعة، بيتكلموا عن الحكم والثروات، إنما مصر البلد هتخش في الخلافة مع أردوغان".

وأكد خلال برنامجه "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن ولاء الجماعة الإرهابية لا يمكن أن يكون لمصر، مشيرًا إلى أنها عملت على تفكيك القوات المسلحة وتحويلها إلى ميليشيات: "عملوا معركة قوية عشان يدخلوا نفسهم الكلية الحربية وكلية الشرطة، عاوزين يأخونوا كل حاجة، وكان خيرت الشاطر عاوز يدير الدولة من وزارة الداخلية، بعتوا خرايط وتسليح الجيش بره البلد، وخزنة الأسرار العسكرية كانت في بيت مرسي مش قصر الرئاسة، كل حاجة اتبعتت بره".

وأكد مقدم برنامج الحكاية، على أن الجماعة الإرهابية ليست مهتمة برفاهية المصريين كما تدعي لكنها، تريد تدمير الوطن وإسقاطه بالكامل، حتى يتسنى لها حكمه، مشددًا على أن مصر قوة لا يستهان بها ولا يمكن لذلك أن يحدث.