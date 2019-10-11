دشن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، موقع "مدرسة" ضمن إحدى مبادراته العالمية لتوعية وتثقيف الشباب العربي وحثهم على التعلم.

وتعد "مدرسة" منصة تعليمية إلكترونية رائدة توفر محتوى تعليميًا متميزا باللغة العربية في كافة مواد العلوم والرياضيات، ومتاحة مجانًا لأكثر من 50 مليون طالب عربي في جميع أنحاء العالم لتعكس رؤية "بن راشد" لتغيير واقع التعليم في الوطن العربي.

يضم موقع مدرسة 5000 درس تعليمي بالفيديو في مختلف المواد العلمية وقد تم إعداد وإنتاج هذه الفيديوهات التعليمية بالاستناد الى أحدث مناهج التعليم العالمية في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء والعلوم؛ كما تضم تمرينات وتدريبات في مختلف المواد ولمختلف الأعمار.

جائزة المسابقة

يبلغ إجمالي جائزة المسابقة مليون دولار أمريكي، وينال الفائز صاحب الإجابات الصحيحة 1000 دولار؛ حيث يتم اختيار الفائز من خلال قرعة تُجرى يوميًا فائز واحد في كل يوم ويحصل الفائز على مكافأة مالية بقيمة 1000 دولار أمريكي.

شروط المسابقة

1- يكون المتسابق هو ذاته المشترك أو التسجيل عبر حسابات مواقع التواصل الإلكتروني.

2- يجوز استحداث أكثر من حساب لنفس المشترك.

3- سيقوم الموقع باختيار الفائز بشكل عشوائي ويكون من ضمن الأشخاص المشاركين بالأجوبة الصحيحة في جميع الأسئلة.

4- في حالة اختيار الفائز سيتم إخطاره عن طريق الموقع عبر بريده الإلكتروني ويرسل له طلب تعبئة للتأكد من معلوماته الشخصية ليرسل له الموقع الجائزة.

خطوات الاشتراك

يمكنك التسجيل على موقع مدرسة من هنـــــا، عبر البريد الإلكتروني وكلمة المرور أوعبر التسجيل بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

مُدة المسابقة

تُقام المسابقة لمدة 1000 يوم.