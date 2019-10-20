ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مقالب القمامة والمحارق، بحضور ممثلين من وزارة البيئة والتنمية المحلية.

وطالب أحمد همام عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية خلال اجتماع اللجنة، وزارة البيئة باستبدال المحرقة الموجودة بمستشفى شبراهور، بمفرمة لفرم القمامة بدلا من حرقها، لا سيما أنّ المستشفى متخصص في علاج الصدر، ما يزيد معاناة المرضى، مشددا على أهمية توفير المفرمتين من حساب وزارة البيئة لصالح وزارة الصحة.

واعترف ممثلو وزارة البيئة في ردهم على طلب الإحاطة، أنّ هناك بالفعل محرقتين بمستشفى "شبراهور" أحدهما تعمل ويتم عمل الصيانة الدورية لها، والأخرى متوقفة، وتم التوجيه بعمل الصيانة اللازمة لها للتوافق الانبعاثات الغازية الصادرة منها مع الحدود المسموح بها، وإعادة تأهيل غرفة استقبال النفايات.

وأكدت وزارة البيئة في ردها على طلب الإحاطة، الحصول على الموافقة البيئية لإنشاء مجمع لمحارق النفايات الطبية بإحدى مناطق مركز بلقاس في الدقهلية، على أن يتم نقل المحارق الموجودة بنطاق المحافظة إلى مجمع المحارق خارج الكتلة السكنية.

وشدد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في نهاية الاجتماع، على سرعة إقامة مجمع للنفايات الطبية بمحافظة الدقهلية.