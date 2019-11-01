بسبب 10 آلاف جنيه.. تحرير مسن اختطفه عاطل انتقاما من نجله بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل لقيامه باختطاف مُسن بمحافظة القاهرة لوجود خلافات مع نجله، وتحرير المُختطف.

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من "ربة منزل- مُقيمة بدائرة القسم"، بغياب والدها "مُسن" عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها في وقتٍ لاحق اتصالا هاتفيا من مجهول، أخبرها خلاله باختطاف والدها، وطلب منها مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان- سبق اتهامه في قضيتين آخرهما سلاح بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم بمكان اختبائه بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية وبرفقته المجني عليه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينه وبين نجل المجني عليه "سالف الذكر" لسابقة اقتراضه منه مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء مواد مخدرة بقصد الإتجار، ورفضه رد المبلغ، مما أثار حفيظته فخطط لاختطاف والده لإجباره على رد المبلغ المالي المشار إليه، وفى سبيل ذلك قام باستدراج المجني عليه من منطقة سكنه بدعوى توفير فرصة عمل له، واصطحابه واحتجازه بالفندق محل الضبط ومساومة ابنته على دفع المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، وبسؤال المجني عليه أيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمه باختطافه.