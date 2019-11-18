أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن ضبط 200 طن ترمس بثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالمدينة الصناعية بجمصه لوجود رائحة سموم مكافحة القوارض والحشرات فيها.

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة التعامل وغلق الثلاجة لوجود نقص في الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة ووجود مزرعة مواشي بالدور الأول بالثلاجة وإحالة الأوراق والمستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة العامة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات التفتيش والرقابة على كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية، لضمان وصول منتج مطابق للمواصفات وصالح للاستعمال وتتوفر فيه اشتراطات الإنتاج السليم.

من جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أنه تم سحب عينة للعرض على المعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق بسبب وجود بقايا مخلفات "فضلات فئران" بكميات كبيرة.