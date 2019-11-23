أطلقت النائبة نهى الحميلي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر ببني سويف، اليوم السبت، مبادرة جديد بعنوان "ناصر أحلى بشبابها" والتي تستهدف الاستمتاع إلى مشاكل الشباب بجميع قرى المركز والعمل على حلها.

واستمعت عضو مجلس النواب، إلى بعض مشاكل أهالي القرية من الشباب والشيوخ والمرأة والعمال والفلاحين التي تقابلهم، مشيرة إلى أنه سيجرى توفير فرص تدريب وعمل للشباب بجميع القرى بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ببني سويف.

وأوضحت أن المبادرة ستشهد خلال اللقاءات القادمة حضور عدد من التنفيذيين والمسؤولين بالمحافظة للرد على شكاوي ومشاكل أهالي قرى مركز ناصر وتقديم الحلول التي ترضي المواطن.