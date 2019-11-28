انهيار جزء من منزل مكون من 3 طوابق بالأقصر.. دون إصابات

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بلاغا يفيد بانهيار منزل بقرية العضايمة، وعلى الفور انتقل محمد سيد سليمان، رئيس المدينة، والأجهزة التنفيذية لمعاينة مكان الواقعة، وتبين انهيار جزء من المنزل، وهو مكون من 3 طوابق مبني من حوائط حاملة ومسقوف بالفلاق والجريد.

وأمر "سليمان" بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والاشغالات ورئيس القرية وإدارة التضامن الاجتماعي، لعمل اللازم والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات، وفرض كردون أمني من رجال الشرطة والحماية المدنية بوضع شريط تحزيزي حول المنزل خوفا على أرواح المواطنين.

ووجه أجهزته التنفيذية للتنبيه على المواطنين بضرورة اتخاذ الاحترازات اللازمة خوفا على الأرواح ومساعدة الأسرة فورا بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعمل محضر لحصر التلفيات ورفع تراكمات الأتربة نتيجة الانهيار، وأن الانهيار كان مفاجئ ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.