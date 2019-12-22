طائرة أمريكية تحلق فوق سماء شبه الجزيرة الكورية

حلقت طائرة استكشاف أمريكية فوق سماء شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما كشف موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لتتبع حركة الطيران المدني في كوريا الجنوبية، اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنّ هذا التحليق يأتي وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الناجمة عن احتمالات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بعيدة المدى، احتجاجا على جمود المحادثات النووية مع واشنطن.

وأفاد موقع تعقب حركة الطيران بأنّ طائرة أمريكية من طراز "أرسي 135 دبليو ريفيت جوينت"، أجرت عملية استكشافية فوق شبه الجزيرة الكورية، غير أنّ الموقع لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الموعد الذي نفذت فيه الطائرة عملية التحليق.

وتعد هذه أحدث عملية استكشافية ضمن سلسلة عمليات تجريها الولايات المتحدة مؤخرا، حيث تكثف من مراقبتها لتحركات كوريا الشمالية العسكرية، وسط تصاعد التوترات الناجمة عن تحديد بيونج يانج نهاية العام الحالي كموعد نهائي لتقديم واشنطن مقترح جديد يرضيها بشأن المفاوضات النووية.

يذكر أنّ بيونج يانج سبق وأجرت الشهر الحالي، تجربتي اختبار لمحرك صواريخ من موقع إطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بها من السواحل الغربية للبلاد، وزادت التجارب الأخيرة من التكهنات بشأن إمكانية إطلاق الشطر الشمالي صواريخ بعيدة المدى متخفية خلف ستار تطوير الأنشطة الفضائية.