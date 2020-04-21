وزير التعليم: بحث الصف الثالث الإعدادي واحد يشمل كل المواد

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه مّطلوب من طلاب الصف الثالث الإعدادي، تقديم مشروعات بحثية في كل المواد، وذلك خلال منشور له، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال شوقي": "تأكيد ومنعا للبلبلة، المشروع البحثي المطلوب من طلبة الصف الثالث الإعدادي، هو "بحث واحد يشمل كل المواد، وليس بحث لكل مادة، كما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل عن طريق تسريب خطابات ادارية داخلية".

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدال الامتحانات بشكلها التقليدي على أن تكون عبارة عن مشروع بحث، لتقييم للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، بعد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات المصرية تخوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".