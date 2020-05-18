تقرأ غدا.. الحكومة: نسعى لعبور أزمة كورونا وصولا إلى الانطلاق الاقتصادي

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء: تداعيات كورونا مستمرة: عزل 4 قرى بالمنوفية وجامعة كفر الشيخ تستقبل 600 عائد من الخارج.. الوادي الجديد تسجل صفر إصابات لليوم الثاني وشفاء 9 حالات في قها.

كما تقرأ في عدد الغد: الحكومة: نسعى لعبور أزمة كورونا وصولا إلى الانطلاق الاقتصادي.. مصر السيادي: خطط لتدشين صناديق فرعية في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والبنية التحتية.

وفي عدد الغد أيضًا: هيئة الدواء: غير مصرح بتداول كواشف تشخيص كورونا.. الصحة: استقبال 6 آلاف من المصريين العائدين من الخارج في نزل الشباب بالمحافظات.