أديب: ارتفاع إجمالي التبرعات لمستشفى وداي النيل لنحو 24 مليون جنيه

أعلن الإعلامي عمرو أديب، ارتفاع التبرعات التي حصدها مبادرته، لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، لـ23 مليون و950 ألف جنيه، بعد تبرع رجل الأعمال المصري معتز الألفي، بمليون جنيه إضافية، موجهًا الشكر والتقدير لكل من تبرع بالأموال، في ظل تلك الظروف التي تمر بها الدولة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر": "لازم أذكر الناس، إن الناس مبتعياش بس بكورونا، الناس ممكن يجلها القلب، الناس عاوز عمليات زرع أعضاء، الناس عندها أطفال ممكن يكون عندها عيوب في القلب".

وأطلق الإعلامي عمرو أديب، الأحد، مبادرة لجمع تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، موضحًا أن الإصرار على جمع تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وادى منذ 20 عاما، يرجع إلى أنها من أفضل المستشفيات فى الشرق الأوسط والعالم، كما أن المستشفى يجرى العمليات المستحيلة، منها زرع الكلى والكبد، وعمليات القلب المفتوح وزرع القوقعة.

وقال "أديب"، إنه تم إجراء عمليات وعلاج أكثر من ألف حالة بتكلفة 33 مليون جنيه، ضمن حملة علاج غير القادرين بالمجان بمستشفى وادي النيل، منذ 2017، حتى الآن.

ونجح أديب، في جمع 23 مليون و950 ألف جنيه، على الهواء خلال نصف ساعة فقط، فقد تبرع بجزء منها، كل من وليد زكي، رئيس شركة بايونيز القابضة، بـ 1.5 مليون جنيه لعلاج غير القادرين بالمجان بالمستشفى، فيما تبرع خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد بـ500 ألف جنيه، بينما تبرع الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية بـ100 ألف جنيه.

وأعلن محمد المرشدي، مؤسس معمار المرشدي، تبرعه بمبلغ مليون جنيه على الهواء، لمستشفى وادي النيل، فيما أعلن أديب، عن تبرع صديق له فاعل خير بمبلغ 500 ألف جنيه، ورفض ذكر اسمه، وقامت سيدة أعمال فاعلة خير رفضت ذكر اسمها بالتبرع بمليون جنيه.

فيما أعلن المهندس هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال الشهير بتبرعه بـ2 مليون لصالح المستشفى، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن أحد رجال الأعمال العاشقين لمصر، أعلن تبرعه بـ15 مليون جنيه للمستشفى.

فيما أعلن عمرو أديب، تبرع صيدليات 19011 بمبلغ 200 ألف جنيه، كما أعلن الإعلامي، تبرع طبيب مصري شهير رفض ذكر اسمه بمليون جنيه للمستشفى، "ده فاعل خير يتبرع معانا كل سنة".