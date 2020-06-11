بسبب كورونا.. إلغاء مهرجان stagecoach الموسيقي

خوفا من تفشي فيروس كورونا، تم إلغاء مهرجان stagecoach الموسيقي، والذي كان من المقرر إقامته من يوم 23 إلى 25 أكتوبر في ولاية كاليفورنيا.. بحسب موقع Deadline.

وstagecoach مهرجان خاص بموسيقى الريف، يقام في الهواء الطلق لمدة 3 أيام، وتم تنظيمه لأول مرة عام، 2007، ويحضره عدد كبير من الفنانين، البلوجزر وصناع موسيقى الريف.. ومحبيهم.. ويقدر عدد الحضور في حدود الـ 75 ألف شخص.

جاء ذلك في الوقت الذي ألغي فيه مهرجان Coachella، والذي كان سيقام من 9 أكتوبر إلى 18 من نفس الشهر وتم تأجيله أيضا بسبب ارتفاع إصابات كورونا في كاليفورنيا.

يذكر أن فيروس كورونا أثر كثيرا على صناعة الترفيه في العالم كله، حيث ألغيت مهرجانات سينمائية، وغنائية، وتوقفت حفلات بالإضافة إلى إغلاق دور عرض السينما في عدد كبير من الدول.