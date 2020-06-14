إزالة برج مخالف بالمنيا.. والمحافظ: لا استثناءات في تطبيق القانون

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة بمنطقة المصاص الجديدة بعزبة شاهين التابعة لحي غرب المدينة، مؤكدًا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.

وكلف المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة كافة أعمال الإدارة الهندسية بحي غرب، مع حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددًا على التعامل مع المخالفين بمنتهي الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.

وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتي أمس السبت 819 حالة تعد سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.