معهد القلب بسوهاج يحتفل بخروج 3 متعافين من كورونا

احتفل معهد القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، أحد المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم بتعافي أول 3 حالات من نزلاء المعهد لسيدتين وفني تحاليل يعمل بمستشفى حميات سوهاج.

جاء ذلك في بيان لمديرية الصحة بسوهاج، وأوضح البيان ارتفاع عدد المتعافين بالفيروس إلى 221 حالة سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية وتتم الأن متابعة حالات المتعافين طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد فى هذا الشأن.

وكانت مديرية الصحة في سوهاج، أعلنت في بيان صادر عنها، يوم 8 من الشهر الجاري أن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج، باشر استقبال أول حالة مصابة بكورونا يجرى عزلها في مستشفى معهد القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة عقب تخصيصه كمستشفى عزل لحالات كورونا.

وذكر البيان، أن جميعة تواجد داخل المعهد برفقة الأطباء، لاستقبال أول حالة عزل في المعهد مصابة بكورونا، بهدف التأكد من تطبيق بروتوكول وزارة الصحة المخصص في ذلك الشأن.

وأكد البيان أن الهدف من الزيارة إرسال رسالة دعم للأطباء والتمريض، وكل أعضاء الفريق الطبي، عن طريق التواجد معهم، مشيرا إلى أنه تأكد من وجود كل المستلزمات الوقائية للفريق الطبي.