بطل فيلم سيد الخواتم.. وفاة الممثل البريطاني إيان هولم

توفي الممثل البريطاني الكبير إيان هولم، نجم فيلم مملكة الخواتم، عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقال وكيل هولم: "من المؤسف أن الممثل السير إيان هولم، توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 88 عامًا.. توفي بسلام في المستشفى مع عائلته".

وأضاف: "كان ساحرا ولطيفا وطيبا وموهوبا بشراسة، سنفتقده بشكل كبير".. واستكمل: "هولم كان مريضا بـ باركنسون"، بحسب موقع the Guardian

ولد إيان هولم، في 12 سبتمبر 1931، في بريطانيا، وشارك في أكثر من 130 عملا فنيا، أولها مسلسل ITV Play of the Week عام 1957.. وآخر عمل شارك فيه كان فيلم The Hobbit: The Battle of the Five Armies عام 2014.

وترشح "إيان" لجائزة أوسكار مرة واحدة عام 1982، عن دوره المساعد في فيلم Chariots of Fire، وترشح 6 مرات لجوائز بافتا، وحصد منها 2، الأولى عن دوره المساعد في فيلم The Bofors Gun عام 1968، والثانية عن دوره المساعد في Chariots of Fire.