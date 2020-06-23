ضبط وتحرير 10 مخالفات ومحاضر تموينية بالإسماعيلية

أعلن المهندس حامد ابراهيم حامد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.

قامت بتنظيم عدة حملات رقابية، وبالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات الرقابية ورجال الرقابة التموينية وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحريرعدد 10محاضرومخالفات تموينية منها 3 مخالفات فى مجال المخابزالبلدية شملت مخالفات انتاج خبز ناقص الوزن وغيرمطابق للمواصفات.

وأشار مدير عام تموين الإسماعيلية أن الحملة تضمنت تحرير وضبط عدد 7 مخالفات تموينية أخرى متنوعة شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والشوادر ومحلات الجزارة وكافة الأسواق والتأكد من الإلتزام بالقوانين وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.