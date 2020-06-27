مجاهد: تعقيم لجان الامتحان العملي للدبلومات الفنية بعد نهاية اليوم الأول

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن اليوم، هو الأول في الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، والامتحانات التحريرية ستكون بعد شهر من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أننا لدينا 650 ألف طالب بدأوا الامتحانات، وأن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية جرى اتخاذها من خلال تعقيم جميع اللجان والحجرات والمعامل والورش، أمس، وبعد انتهاء امتحان اليوم، يجري تعقيمها استعدادا للامتحان التالي.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن كل الطلبة تقاس درجة حرارتهم قبل دخول للجان بأجهزة كواشف حرارية، وهناك إجراءات في حالة وجود طالب درجة حراراته عالية، فهناك زائرة صحية وغرفة للعزل ونستدعي الإسعاف لعمل اللازم، مشيرا إلى أن كل طالب في امتحانات الدبلومات الفنية يحصل على كمامة قطنية و"فيس شيلد" الذي يغطي الوجه بالكامل، والجوانتي، ويحتفظ بها طوال فترة الامتحانات، ويجري التنبيه عليه بغسل الكمامة وتعقيمها لاستعمالها مرة أخرى.

وتابع بأن هناك مطهرات متواجدة طوال الوقت للحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان، وهناك طوابير للطلبة، والحضور بداية من الساعة الثامنة صباحا، لمنع التكدسات.

وأضاف: "لازم نغير من نفسنا.. إحنا من كام شهر كنا بنسلم على بعض وبنبوس بعض، لأن لازم لما يكون في خطر نغير من نفسنا، وكل العالم بيغير من نفسه".