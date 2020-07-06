الإسكان تحذر من التعامل على أراض بالساحل الشمالي الغرابي: تحت ولايتنا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحذير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من التعامل مع أي فرد أو جهة على قطع الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً ناحية الساحل الشمالي الغربي، مبينا أن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أن ذلك يأتي في ضوء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص هذه المساحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بمساحات 35092.50 فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (أ)، و47217.45 فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (ب)، و47217.45 فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (ج)، و248410.40 فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (د).

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.