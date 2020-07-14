منها مصنع مخللات دون ترخيص.. ضبط 12 قضية تموينية في أجا بالدقهلية

ضبطت حملة تموينية بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، 12 مخالفة متنوعة في المحال والمخابز، من بينها ضبط مصنع مخللات دون ترخيص، وتلاعب مخابز بوزن الرغيف، إضافة إلي بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت أبو الحسين، وتحرير محضر ضد صاحبه "السعيد م.ال"، وضبط مخبز بقرية "جراح"، وآخر بقرية "شنيسه"، لانتاجهما خبزًا ناقص الوزن.

وحررت الحملة 3 محاضر جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "هلال .م .م"، و"جابر. ع. ال"، و"أسماء .ر .ر"، وكلهم أصحاب محال بقالة بقرية ميت فضالة، لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 3 محاضر أخرى ضد "محمد .ال .ال" صاحب محل بقالة بقرية "أبو داود العنب"، وضد "حمدي .ط .م"، صاحب مطعم بقرية ميت فضالة، ومحضر ضد "صلاح. ال. م" صاحب محل بقالة بذات الناحية، لعدم إعلانهم عن الأسعار.