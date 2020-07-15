القتل فاتورة "تامر".. أقام "علاقة" مع قريبة صديقه فأمطره بالرصاص

منذ أيام عثر الأهالي على جثة ملقاة على طريق "المنصورة- السنبلاوين" بالقرب من قرية البقلية بمحافظة الدقهلية، وتبين وجود آثار طلقات نارية بها.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد طارق عبد الهادي مأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة شاب من القرية مصاب بطلقات نارية.

انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "تامر أ. ال."، 35 سنة، عامل يومية، ومصاب بطلقات. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي على ذمة تصرف النيابة.

وبالعرض على النيابة العامة كلفت البحث الجنائي بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وكشف الجناة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه ودفنه عقب التشريح.

ووجه اللواء السيد سلطان، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى "أمير خ."، 31 سنة، ومقيم بالسنبلاوين.

وبمواجهة المتحري عنه بتحريات فريق البحث، اعترف في محضر الشرطة، أنه قرر الانتقام من صديقه بعد اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين بنت خالته، بالإضافة إلى خلافات سابقة بينهما على كمية من نبات البانجو المخدر، لافتا إلى أنه تربص بالمجني عليه وغافله بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياته في الحال.