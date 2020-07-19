معهد التمويل: ذروة قياسية للدين العالمي عند 331% من الناتج في الربع الأول

قال معهد التمويل الدولى فى تقرير يوم الخميس الماضى، إن الدين العالمى شهد ارتفاعاً حاداً إلى مستوى قياسى عند 258 تريليون دولار فى الربع الأول من 2020، وذلك فى ظل توقف الأنشطة الاقتصادية فى أنحاء العالم، لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن معدلات الدين فى صعود.

وقال المعهد، الذى يمثل البنوك والمؤسسات المالية العالمية، إن معدل الدين للناتج الإجمالى فى الربع الأول قفز بما يزيد على 10 نقاط مئوية، فى أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، ليصل إلى 331%، وهو مستوى قياسى.

ورغم أن زيادة مستويات الدين كانت أقل بكثير من متوسطات الزيادات الفصلية المسجلة بين 2015 و2019، فإن وتيرة تراكم الدين العالمى على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية تسارعت منذ مارس.

وقال المعهد إن إجمالى إصدار الدين سجل رقماً قياسياً «مذهلاً» فى الربع الثانى بلغ 12.5 تريليون دولار، مقارنة بمتوسط فصلى بلغ 5.5 تريليون فى 2019، موضحاً أن 60% من الإصدارات جاءت من حكومات.

وأضاف التقرير «رغم أن ارتفاع مستويات الدين يثير المخاوف بشأن إمكانية خدمة الدين، فإن أكثر من 92% من الدين الحكومى عند التصنيف الاستثمارى».