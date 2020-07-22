تحليل 9 آلاف عينة مياه شرب شهريا بالمنيا للتأكد من مطابقة المواصفات

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناء على التوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، يرفع قطاع المعامل والجودة بالشركة أكثر من 9000 عينة مياه شهريا من المحطات والشبكات بجميع قرى ونجوع المحافظة لتحليلها كيماويا وبكتريولوجيا، للتأكد من مطابقة المواصفات.

وأضاف الشهاوي أنه يتم رفع 4795 عينة من المحطات السطحية، 1495 عينة من شبكات المياه، 809 عينات من المحطات النقالي، إضافة إلى رفع وتحليل 1377 عينة من العمليات الجوفية، للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية.

وأوضح الشهاوي أنه يتم تنفيذ خطط الغسيل لجميع الشبكات والخزانات الأرضية لجميع المحطات في الأفرع التابعة للشركة وكذلك رفع عينات بعد إتمام عمليات الغسيل والتعقيم للتأكد من مطابقة العينات للمعايير القياسية.

ونوه أن الشركة فعلت العديد من الأرقام للتواصل مع المواطنين واستقبال وحل الشكاوى حيث يمكن للعميل التواصل من خلال التليفون الأرضي 125 أو الموبايل 01271196196 أو الواتس 01271269587، بالإضافة إلى صفحة الشركة على الفيس بوك (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا).