دعاية إلكترونية ولافتات لتأييد مرشحي الشيوخ بالشرقية

انطلقت دعاية انتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدعم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية حيث يتنافس 42 مرشحا على 7 مقاعد انتخابية بالإضافة إلى مرشحي قائمة "من أجل مصر".

جاء ذلك، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر الدعاية الانتخابية حتى الساعة 12 ظهر يوم الثامن من أغسطس المقبل.

ودشنت صفحات لدعم المرشحين دشنها مؤيدوهم ومديرو حملاتهم بالإضافة للدعم الفردي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث استخدموا صفحاتهم الشخصية لدعم المرشحين الذين تربطهم علاقات أسرية أو واجتماعية.

واستهلت الدعاية بعرض السيرة الذاتية للمرشحين والتي تتضمنت أبرز المناصب التي تقلدها المرشح ونشاطه السياسي والاجتماعي وخاصة الخدمي واستعراض الخدمات التي سبق أن قدمها أو أفراد عائلته لأهالي الدائرة الانتخابية.

كما علق عدد من العائلات لافتات أعلنوا خلالها تأييدهم للمرشحين الذين يدعمون خضوعهم للانتخابات ففي مدينة الزقازيق انتشرت عدد من اللافتات التي علقها الأهالي لتأييد مرشحين

وفي السياق نفسه بدأت الأحزاب في دعم مرشحيها بنشر أسمائهم وصورهم وسيرتهم علي صفحات الحزب على فيسبوك.

كما دعمت الأحزاب مرشحي القائمة الوطنية ومنهم حزب الشعب الجمهوري ومن أمثلة ذلك قيام وفد من حزب الشعب الجمهوري بالشرقية برئاسة الكابتن أحمد عبد الدايم أمين الحزب بزيارة للمقر الانتخابي للقائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحي الفردي.وقال أحمد عبد الدايم أمين الحزب بالشرقية إننا حريصون على مصلحة الوطن وتضافر كافة الجهود لمساندة القيادة السياسية.واضاف عبد الدايم أن الحزب يدعم القائمة الوطنية من أجل مصر حرصا منه على اعلاء المصلحة العامة.

ومن جانبه عبر العقيد أحمد عبد الجواد مرشح مجلس الشيوخ قائمة من اجل مصر عن سعادته بزيارة أمين حزب الشعب الجمهوري بالشرقية والوفد المرافق له لمقر القائمة الوطنية من اجل مصر.

وأشاد بالكوادر السياسية في حزب الشعب الجمهوري مؤكدا أن جميعهم قيادات وطنية تعمل في حب مصر.

وفي نفس الاطار استقبلت محكمة القضاء الإداري بالشرقية برئاسة المستشار أشرف عمران رئيس المحكمة 20 طعن من مرشحين استبعدت أسمائهم من قوائم المرشحين بالنظام الفردي وطعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

وقررت المحكمة رفض الطعون المقدمة من 7 من مرشحين لمجلس الشيوخ على قرار استبعادهم من كشوف الترشح .

وأيدت المحكمة قرار لجنة تلقي طلبات الترشيح باستبعادهم من كشوف المرشحين لعدم استيفاء الأوراق.

والمستبعدون هم كل من: أمل محمود ربيع البحطيطي ورنا عطالله وإسماعيل ابراهيم محمد وعصام مختار زكي وسيد محمد محمد سيد وصلاح الدين احمد عطية عبدالرحمن ومحمد سعد السيد علي".

كما قررت قبول 13 طعنا ووقف القرار الصادر بشأن استبعادهم من كشوف المرشحين بالنظام الفردي. كما قررت إحالة الطعن المقدم ضد أحد مرشح القائمة لمنطقة شرق الدلتا لهيئة مفوضين الدولة مع الاستمرار في العملية الانتخابية.