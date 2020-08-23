سفر ووصول 14 ألف مسافر على متن 127 رحلة بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة القادمة اليوم الأحد، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، و عربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 7 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول حوالي 14 الف راكب على متن 127 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلنت عن تسيير 31 رحلة جوية، غدا الأحد، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر، ورحلة خاصة إلي طابا و 6رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب.