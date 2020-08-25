حالات يسمح لها بشراء مدة مكملة لاستحقاق صرف المعاش مبكرا

يتعرض الكثير من المواطنين إلى مواقف مختلفة في حياتهم تجعلهم في حاجه إلى تسوية معاشهم مبكرا، كما يلجأ المشتركون في التأمينات إلى شراء المدة المستحقة لهم للحصول على المعاش الشهري الخاص بهم مبكرا، ويتم صرف المعاش وفق عدة شروط، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يوميه الحالات التي يسمح لها بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاشات والشروط والإجراءات المطلوبة، وفق الموقع الرسمي بوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

حالات يسمح بها شراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش

- زوجة المتوفي في حالة وفاة الؤمن عليه قبل سداد المبلغ المطلوب منه، يسمح للزوجة بشراء المدة المكمله لاستحقاق المعاش ليتم صرف شهريا.

- يجوز للمستحقين عن المتوفى سواء كانوا إخوته أو أبناؤه دفع المبلغ المستحق دفعة واحده نقدا، خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

- الأبناء البالغين سن 18 عاما.

الشروط المطلوبة لشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش

- أن يكون المستفيد بلغ سن 18 عاما.

- أن تكون المدة المطلوبة شراءها سنوات كاملة وليست شهور.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

- ألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية.

الإجراءات المطلوبة لشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش

- يتقدم المؤمن عليه أو المستحق عن المتوفى، بطلب الحساب على النموذج رقم "44"، ويكون النموذج من أصل وثلاث صور.

- يوقع المؤمن عليه، على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة.

- يدفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا.

- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لأداء التكلفة.

- في حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة في حساب المدة، وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعه واحده، يجوز للمستحقين عنه، دفع المبلغ المستحق دفعة واحده نقدا، خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.