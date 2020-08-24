"منتدى القراءة" يعقد جلساته "أونلاين" ويبدأ بـ"المغالطات المنطقية"

عاد "منتدى القراءة"، التابع لـ"جمعية منتدى القراءة"، لعقد جلساته، اليوم، لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، ولكن على شبكة الإنترنت، من خلال برنامج "google meet"، وذلك لمناقشة موضوع "المغالطات المنطقية".

وقال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق، والمشرف على المنتدى، إن الجمعية استأنفت، مساء اليوم، جلساتها لأول مرة بعد جائحة كورونا، ولكن أونلاين عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بعدما نجحت اللقاءات والمؤتمرات العلمية التي تم عقدها مع الجزائريين والعراقيين.

وأشار "زايد" في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن جائحة كورونا كانت فرصة لإدراك أهمية التواصل عبر الانترنت، لافتا إلى أنه يمكن أن يجمع أكبر عدد من الناس، ويسهل ذلك، لأنه يتجاوز صعوبة النزول من البيت بالنسبة للبعض.

وقالت عبير قمرة، أحد أعضاء المنتدى، إن المنتدى الذي بدأ منذ عام 2005، ويعقد جلساته بشكل أسبوعي، مهتم أكثر بقراءة التراث الفكري الفلسفي والعلوم الاجتماعية، وكل سنة يحدد مجموعة من الكتب لقرائتها، وقد قرر مؤخرا التحول لعقد جلساته "أونلاين"، بسبب الظروف الراهنة، واستمرار التهديدات بالعدوى بفيروس كورونا في ظل عدم وجود لقاح له حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الرابط الخاص بالجلسة ورفعها على الصفحة الخاصة ب"جمعية منتدى القراءة"، لكي يستطيع أن يستفيد منها من لم يحضر.