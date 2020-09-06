"الزقازيق" ضمن أفضل "1001+" جامعة عالميا

حافظت جامعة الزقازيق على ترتيبها ضمن شريحة أفضل "1001+" جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ظهور الجامعة بشريحة أفضل 301-350 جامعة ناشئة (عمرها أقل من 50 عاما)، وفقا لتصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي" لعام 2021.

أكد عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كل الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأشاد بالإنجاز الذي جرى تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب متميز عالمياً، طبقاً لتصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي"2021، حيث ضم التصنيف هذا العام 63 جامعة أفريقية تتضمن 21 جامعة مصرية.

ومن جانبها، أوضحت ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي" يعد من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي وفق عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات.

بينما يجري تقييم وترتيب الجامعات التي تستوفى عددا متنوعا من المعايير التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية، مشيرة إلى أنه جرى اختيار 1400 جامعة فقط لتصنيف العام الحالي.

وقال دكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ومدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، إنه يجري الإعلان عن أفضل الجامعات المستوفاة لمعايير تصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي "سنوياً وفقاً لخمسة معايير رئيسية، وهي "التدريس ويمثل هذا المعيار 30% من الوزن النسبي للتصنيف، والبحث العلمى ويمثل هذا المعيار 30% من الوزن النسبي للتصنيف، والاستشهاد بأبحاث الجامعة المنشورة ويمثل 30% من الوزن النسبي للتصنيف، والسمعة الدولية ويمثل 7.5% من الوزن النسبي للتصنيف، وأخيراً معيار نقل الخبرات للقطاع الصناعي ويمثل 2.5% من الوزن النسبي للتصنيف.

جدير بالذكر، أن تخصص الهندسة والتكنولوجيا بجامعة الزقازيق، جرى اختياره ضمن شريحة أفضل 401-500 جامعة على مستوى العالم.