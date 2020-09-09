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الوزير: منظومة الطرق ستحكم السيطرة الأمنية ورصد الخارجين على القانون

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أحمد حامد دياب
02:33 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
المهندس كامل الوزير

المهندس كامل الوزير

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، ستسهل السيطرة الأمنية، ورصد الخارجين على القانون.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، إن هذه الطرق، ستكون مغطاة بالكاميرات بالكامل، وسترصد أي عمل تخريبي أو إرهابي: "اللي هيرتكب مخالفة هيلاقي الشرطة طلعت له منين ميعرفش وهتمسكه".

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إحكام السيطرة الأمنية ورصد الخارجين على القانون بهذه المنظومة، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعمل منظومة الطرق الجديدة، على 21 طريق في مصر منها طريق بسيناء.

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