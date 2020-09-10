أحمد فريد: نتدرب 3 أشهر على طرق التواصل في الفضاء

قال المهندس أحمد فريد العالم المصري والعربي الوحيد الذي يعمل في بغرفة التحكم في وكالة الفضاء الألمانية، إن العمل في الغرفة، قد يستغرق 24 ساعة، لكي يتوافق مع دول أخرى حول توقيت جرينتش.

وأضاف فريد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "أُكلف ببعض المهام، مثل مهمة مجسم كولومبوس، بنشر المعلومات من خلالها، إلى المقر الرئيسي، ومنه إلى المقرات في أوروبا على كل مؤسسة لديها تجارب".

وتابع: "قسم الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية، يحتوي على 350 شخص، ومن ينفذون العمليات على مستوى العالم، قد لا يزيد عددهم عن 2500 أو 3000 شخص، وهذه أرقام تقديرية، ولا يوجد حصر بها على وجه التحديد".

وأردف: "هناك كاميرات توصلنا بوكالة ناسا، والاتصال بيننا هو اتصال حربي، ونتدرب عليها لمدة 3 أشهر، ونحصل فيها على كورسات، حيث أن لغة الفضاء العالمية هي الإنجليزية، كما يجرى الاستعانة بمترجمين للحديث عن العاملين بوكالة الفضاء الروسية، ويعيد هذا المترجم ما يقوله الشخص الروسي باللغة الإنجليزية، إلى الشخص العامل في محطة الفضاء الدولية".