الديهي: السيسي عّرى المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته بالأمم المتحدة

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، قائلًا إن الرئيس "عرّى" المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته في التكاتف للحرب ضد الإرهاب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه بدا من حديث السيسي جرأة مصرية في نقد الأمم المتحدة التي فشلت جمعيتها العامة منذ سنوات في تحقيق هدف حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وعن حديث السيسي عن الشأن الفلسطيني، أوضح مقدم البرنامج، أن الرئيس يعيد ترتيب الاهتمام الدولي من خلال وضع القضية الفلسطينية على المسار الصحيح، ليصعد بملف القضية إلى القمة، ويناشد المجتمع الدولي بأن تجد حلًا عادلًا للقضية الفلسطينية، يتضمن إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.

من ناحية أخرى، أوضح أنه على الآباء والأمهات دورٌ في تعليم أبنائهم حب الوطن والأرض، وأن الإخلاص لبلدهم من الدين، معربًا عن حزنه من رؤية أم وأب مكلومين بسبب القبض على أبنائهم بتهمة التظاهر بدون ترخيص، معلقًا: "قلبي بيتقطع عليهم".

وأوضح أن عوامل التعرية غيرت من الوعي المصري، مما يتطلب عودة الدور السياسي والإعلامي والثقافي، موجهًا تحذيرًا لمستخدمي مواقع التواصل، من الانسياق وراء الشائعات ومروجي الأكاذيب والمحرضين ضد الدولة، مؤكدًا أنه لا يمكن لمجموعة من المرتزقة أن يغيروا صفو الدول المصرية.