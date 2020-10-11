أرملة الشهيد أحمد شحاتة: الدولة أوفت بوعدها لأسر الشهداء

قالت رحاب عبدالغني، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، أحد الأبطال الذين خاضوا معارك دامية لتطهير تراب سيناء من التنظيمات الإرهابية، والمرشحة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على "القائمة الوطنية من أجل مصر"، إن الدولة أوفت بعهدها برعاية أسر الشهداء، فالرئيس عبدالفتاح السيسي لم يترك أبناءه من أسر الشهداء أبدا، مشيرة إلى أن استشهاد زوجها، كان بمثابة نقطة فارقة في حياتها.

وأوضحت "وقتها لقيت نفسي مسؤولة عن عائلة كاملة ومن هنا أدركت قد إيه الست المصرية مش بس بتقدر تلعب دور الأم بنجاح؛ لا دي أحيانًا كمان بتكون مضطرة تلعب دور الأب كمان".

وأضافت لـ"الوطن"، أن تجربة "تنسيقية شباب الأحزاب" في الحياة السياسية مهمة للغاية بدليل أن 6 من أعضائها تم اختيارهم نوابا للمحافظين، و4 بهيئات تنظيم الإعلام، بخلاف مشاركة 26 مرشحا من التنسيقية بالقائمة الوطنية من أجل مصر المرشحة لمجلس النواب، بالإضافة إلى المنافسة على المقاعد الفردية، ومن قبل نجح 5 من أعضائها من خلال القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ.