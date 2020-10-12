بمشاركة 40 عضوا.. دورات تدريبية حول بنوك المعرفة بجامعة الزقازيق

يواصل مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، عقد دوراته التدريبية حول بناء مستودعات وبنوك الأسئلة، حيث عقد المركز دورة تدريبية، اليوم، بعنوان "بناء بنوك الأسئلة: الممارسات والإجراءات التطبيقية" بمشاركة ٤٠ عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة .

وصرح د. محمد عوض البربري، مدير المركز، أن هذه الدورات تأتي ضمن مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق وإنشاء وحدات للقياس والتقويم بكليات التجارة والحقوق والعلوم والتربية الرياضية بنات، مشيرا إلي أن الدورة التدريبية شهدت إقبالا كبيرا من الأساتذة حيث تنافسوا على المشاركة وحضور الدورة التي يتم خلالها التدريب العملي خطوة خطوة لبناء بنوك الأسئلة علي مدي يوم تدريبي كامل يهدف إلي إعداد كوادر مؤهلة لإعداد كافة أنواع الاختبارات وفق المعايير العالمية ونظم مراجعة الاختبارات وإعداد التقارير الإحصائية وكيفية إعداد مستودعات وبنوك الأسئلة.

وأوضح "البربري" أن الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، يؤكد علي ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا الشروط بما يضمن جودة الأداء والحفاظ علي مستوي التميز في التصحيح الآلي الذي كان لجامعة الزقازيق السبق في تعميم تطبيقه حيث تم توفير البرمجيات اللازمة لتنفيذ بناء مستودعات وبنوك الأسئلة .

وكان الدكتور محمد إسماعيل الأستاذ بكلية الهندسة، أعلن عن انطلاق أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة الزقازيق حيث حصلت الجامعة علي دعم من أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء النادي تحت رعايةرئيس الجامعة بهدف نشر فكر العمل الحر بين الطلاب لتهيئتهم لسوق العمل والتحول لفكر ريادة الأعمال وتقديم التدريب واحتضان مشروعات الشباب عن طريق حضانات الأعمال والجامعة مقدمة علي مشروع منها.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، مدير النادي، أن أغلب أنشطة النادي هي أنشطة تدريبية متاحة لجميع طلاب وخريجي جامعة الزقازيق الجدد من مختلف الكليات، مشيرًا إلى أهمية تنمية مهارات الشباب بعد التخرج، حيث يتيح النادي تدريبا مكثفا من خلال مدربين متميزين في مختلف المجالات لدعم الطلاب من مرحلة الفكرة مرورا بتنفيذها وتحويلها إلي مشروع علي أرض الواقع وإعلانها شركة ناشئة، وأضاف أن النادي سوف يبدأ الدورات التدريبية مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريوس وعلي الطلاب التواصل مع النادي.