"سي في" الإخواني عبدالله الشريف: مخدرات وتحرش وراتب 2 مليون جنيه شهريا

كشفت مصادر عن معلومات جديدة عن اليوتيوبر الإخواني عبد الله الشريف، الهارب في قطر، الذي يواجه فضائح بالجملة بعضها أخلاقى مثل التحرش الجنسي، والمخدرات وبعضها يتعلق بخيانة الوطن، مثل دعمه المستمر للإرهاب والجماعات المتطرفة من خلال الفيديوهات التي يبثها بشكل مستمر والتي تدعم الإرهاب وتدعو للعنف.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن السيرة الذاتية حافلة بالفضائح والسمعة السيئة لعبدالله الشريف، والتي اكتسبها نظير هجومه على الوطن بهدف إثارة الفوضى، مضيفة: أن راتب عبدالله الشريف وصل إلى 120 ألف دولار، أي ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري، مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الشريف تورط في العديد من العلاقات الجنسية، سواء داخل قطر أو خارجها، حيث اتهمته بعض السيدات بأنه "سادي جنسيًا" ويغلب عليه طابع الوحشية، وهو ما أكدته الفتاة ريم التي فضحته عبر المداخلات الهاتفية.

وأوضحت المصادر أن المصلحة هي أهم شيء عند عبدالله الشريف، ولا يعرف شيء عن الحلال والحرام.

عبدالله الشريف يطالب فتاة تعيش في قطر بممارسة الرذيلة

وارتبط اسم عبدالله الشريف، الفترة الماضية، بفضائح وتسريبات جنسية وتسريبات، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف، والتي طالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، والتي تدعى ريم، وانتشرت موجة سخرية عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، من الإخواني عبدالله الشريف بعد التسريبات الأخيرة، إذ تصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجا عبر تويتر، وذلك عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.

وحسب مصادر، فإنّ المخابرات القطرية فتحت تحقيقًا في التسريبات الجنسية الخاصة بالإرهابي عبدالله الشريف، مشيرة إلى وجود تقارير أمنية قطرية منذ فترة تطالب بإبعاد عبدالله الشريف عن قطر، بسبب علاقاته النسائية وخوفاً من افتضاح تلك العلاقات.