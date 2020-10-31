الفار: افتتاح محطة معالجة الصرف ببحر البقر الأكبر في العالم يونيو المقبل

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية كلفت بتنفيذ 7 محطات معالجة للصرف الصحي والزراعي بطاقة 2.5 مليار متر مكعب سنويا، وجرى الانتهاء من محطتين وهما محطتي الطور والمحسمة، وجارٍ تنفيذ محطة بحر البقر وتعد الأكبر في العالم، إضافة لـ3 محطات في نخل والحسنة والشيخ زويد بتكلفة 31 مليار جنيه.

وأضاف "الفار" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أن محطة بحر البقر محطة عملاقة وجارٍ العمل فيها بكل جدية، حيث توفر 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، لافتا إلى أن المياه في تلك المنطقة كانت تهدر بالكامل في بحيرة المنزلة، وإلى البحر المتوسط وكانت يصعب الاستفادة من هذه المياه.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ المحطة العملاقة 55% وسيتم الانتهاء منها في يونيو المقبل بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، لافتا إلى أن المياه المحفوظة من شأنها استكمال استصلاح وزراعة 456 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، والانتهاء من الأعمال اللازمة للزراعات قبل الانتهاء من إنشاء محطة بحر البقر.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف "راضي" أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن الجامعة كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.