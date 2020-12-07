"العماري": مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما "أمن قومي"

قال الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يمثل محور ارتكاز وأمن قومي، فإذا عرفنا أن لتر البلازما، تصدره الولايات المتحدة الأمريكية بـ210 دولار، فعليك أن تتخيل كم تحتاج مصر من أموال لتوفير المليار لتر بلازما، التي أعلنت وزارة الصحة احتياجنا لهم.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن البلازما ومشتقاتها تعالج الكثير من الأمراض، كمرضى الكبد وكذلك مرضى نقص التغذية ومرضى النزيف، وامراض كثيرة نحتاج البلازما ومشتقاتها بشدة، حتى نوفر العلاج لحالات هذه الأمراض.

وتابع رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب: "فتقنين مشروع القانون بالوقت الحالي، بتوجيهات من القيادة السياسية، بضرورة البدء فورا في توفير احتياجات مصر من الدم والبلازما، قضية امن قومي لها أهمية قصوى".

وأوضح أنه بالتأكيد من الممكن أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من البلازما، موضحا أن الغطاء التشريعي اولى الخطوات التي اتخذتها مصر، ثم التعاقد مع ذوات الخبرة العالمية، لكي نؤسس عدة مراكز لتجميع البلازما للتصنيع، وخلال سنين قليلة وبالتحديد عام 2025 سيكون لدينا بلازما جاهزة للتصنيع في مصر من "A-Z".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، حيث إنه أحد أهم التكليفات الرئاسية في مجال الصحة بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي له ارتباط مباشر ومردود على صحة وسلامة المواطنين.