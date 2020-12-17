حادثة «بسنت» تصل البرلمان.. ومطالب بتعديلات جديدة لعقوبة التحرش

طالب بعض النواب بتعديل عقوبات التحرش ووضع عقوبات خاصة للتحرش الجماعي؛ وذلك تعليقا على حادثة التحرش الشهيرة فتاة ميت غمر أو «بسنت»، كما طابوا بوجود عقوبة أيضا لادعاء التحرش الكاذب.

وقال النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب الحالي، إن حادثة فتاة ميت غمر الآن أمام القضاء والحقيقة ستكشف لكن لابد من تعديل القانون لأن جريمة التحرش الجماعي في حد ذاتها غير آدمية ولا بد أن تكون لها عقوبة خاصة ومغلظة؛ كما يجب أن يكون هناك عقوبة أيضا لادعاء أي فتاة التحرش بها على عير الواقع لأن هناك أمثلة عديدة حدثت من قبل لذا لا بد من وجود ضوابط أكثر لمنع هذه الظواهر.

وتابع حساسين أن المجلس الحالي ينتهي خلال أيام ولن يستطيع إجراء أي تعديل و«لكني أطالب الحكومة والمجلس الجديد بتقديم تعديلات على قانون العقوبات وكل مواد التحرش».

برلماني: نعول على البرلمان المقبل حل آفة التحرش

ومن جانبه قال النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس الحالي انتهى دوره التشريعي مع فض دور الانعقاد ولذلك نعول على البرلمان المقبل لحل آفة التحرش التي تعد ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة في الشوارع وأن يكون هناك دوريات مستمرة في الشوارع.

وطالب سليم بتغليظ عقوبة التحرش، مؤكدا أنه كل فترة تقع حادثة وأن المجلس الحالي غلظ العقوبات إلا أنه يبدو أن العقوبة لم تعد رادعة.

برلماني: التحرش تحول لاتهام متبادل في مشاكل الجيران

بينما أكد النائب سامي المشد، عضو المجلس الحالي، أنه لا حاجة لادخال أي تعديلات بقانون العقوبات، مؤكدا على أنه سبق وأن تم تغليظ عقوبة التحرش، ولكن ما يحدث أن هناك قضايا ومشاكل بين الجيران وبعضهم البعض تتحول إلى ادعاءات تحرش وبعد أن يتشاجر الطرفان يقوم أحدهم بتحريض زوجته أو أي سيدة لتحرير محضر تحرش ضد جاره أو خصمه وهذا أمر لابد من مراجعته وأن يترك التقدير للقاضي.

وكانت قصة فتاة «ميت غمر» أثارت الرأي العام منذ أيام والتي كانت ضحيتها «ياسمين» الطالبة الجامعية، 23 سنة، وشهرتها «بسنت» اتهمت في محضر رسمي 7 شباب بالتحرش وملامسة جسدها بعد أن تجمعوا حولها في دائرة حينما كانت تسير في الشارع؛ حيث تقدمت ببلاغ وبعد تداول مقطع فيديو للواقعة ألقت قوات الأمن القبض على الشباب بعد فحص كاميرات مراقبة بموقع وتم إحالتهم للنيابة.

وتحول الأمر إلى سجال على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وسط مطالبات عديدة بينها تغليظ العقوبات.