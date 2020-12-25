ميت عاصم ببنها تستعد لاستقبال جثمان الشهيد إبراهيم لاشين

سادت حالة من الحزن الشديد بين أسرة المستشار لاشين ابراهيم بقرية ميت عاصم ببنها، وتجمع المواطنون أمام منزله بالقرية وأمام المسجد الذي سبق وأن قام ببنائه، انتظارا لوصول الجثمان استعدادا لمراسم الدفنه بمقابر العائلة بالقرية، وتواجد اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الأمنية، للمشاركة في الجنازة، فيما أصيبت شقيقاته بحالة انهيار.

وأعلنت اسرة المستشار لاشين إبراهيم دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها عقب الإعلان عن وفاته اليوم متاثرا بإصابته بكورونا منذ 25 يوما حيث كان يتلقي العلاج في أاحد مستشفيات القاهرة وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفي لإنهاء الإجراءات.