حبس تاجر مخدرات بتهمة طعن صاحب ورشة في السلام

قررت النيابة العامة حبس تاجر مخدرات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل صاحب ورشة سيارات في السلام انتقام منه لطلبه من المتهم عدم بيع المخدرات أمام ورشته، بقوله: «يا ابني بيع المخدرات بعيد عننا ده مكان أكل عيش»، لكن تلك الكلمات لم يتقبلها الشاب الذي أخرج مطواه كان يخفيها في ملابسه ثم طعن المجني عليه في صدره فسقط على الأرض غارقا في دمائه ونقل إلn المستشفى لإسعافه.

المتهم ينكر تجارة المخدرات

أنكر المتهم واقعة بيع المخدرات وأدعى أنه كان يجلس أمام الورشة لانتظار صديقه ومع حضور صاحب الورشة ليفتحها صباحا فوجئ به يعتدي عليه بالضرب واتهمه ببيع الحشيش والأقراص المخدرة، فبدأ يدافع عن نفسه بعد أن أمسك المجني عليه بقطعة حديد وحاول ضربه لكن المتهم عاجله بطعنة سكين كادت أن تقتله.

التقرير الطبي: المجني عليه تلقى طعنة في الصدر

أثبت التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الدمرداش، يفيد باستقبالها المجني عليه «ع.ع» سمكري سيارات وصاحب ورشة بشارع الخمسين، وأنه تعرض لطعنة نافذة في صدره من الجانب الأيسر، وأن حالته الصحية مستقرة داخل غرفة الرعاية المركزة وأجريت له جراحة عاجلة عقب دخوله المستشفى ساهمت في إنقاذه من الموت.

وأفادت تحريات المباحث عن حدوث مشادة كلامية بين المتهم السابق اتهامه في القضية رقم 8262 لسنة 2016م السلام أول «مخدرات» بسبب معاتبة المجني عليه للأخير لوقوفه صحبة أصدقائه أمام الورشة ملكه تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب وتعدى المتهم على المجني عليه باستخدام السكين، وأن المباحث نجحت في القبض عليه بعد أن كشفت مكان هروبه واختفائه لدى صديقه الذي أنكر تهمة التستر على متهم لعدم معرفته بتفاصيل جريمة الشروع في قتل صاحب الورشة.